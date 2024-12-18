Тендер на благоустройство сквера «28 квартал» объявили в Жуковском

Сквер «28 квартал» благоустроят в Жуковском. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, сквер расположен на улице Жуковского, его площадь составляет 6,9 гектара.

Подрядчик разработает архитектурно-планировочную концепцию, проведет инженерные изыскания, подготовит необходимые документы и проведет благоустройство.

Работы проведут за счет регионального и муниципального бюджетов. Завершить их планируют в 2025 году.