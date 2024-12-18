Тендер на благоустройство сквера «28 квартал» объявили в Жуковском
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, сквер расположен на улице Жуковского, его площадь составляет 6,9 гектара.
Подрядчик разработает архитектурно-планировочную концепцию, проведет инженерные изыскания, подготовит необходимые документы и проведет благоустройство.
Работы проведут за счет регионального и муниципального бюджетов. Завершить их планируют в 2025 году.
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