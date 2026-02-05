Тендер на благоустройство пешеходной зоны объявили в Шаховской

Пешеходную зону по 1-му Советскому переулку в Шаховской благоустроят в этом году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны в муниципальном округе Шаховская Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В рамках закупки подрядчик благоустроит территорию площадью 1,2 гектара. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.

Благоустройство завершат в этом году.