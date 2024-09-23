Тендер на благоустройство парка «Дружбы» объявили в Люберцах

Фото: Медиаархив Подмосковья

Конкурс в электронной форме на благоустройство парка «Дружбы» вокруг озера Черное объявили в Люберцах. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно проекту, работы включают установку малых архитектурных форм, системы оповещения и других объектов.

Проект реализуется в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется из областного и местного бюджетов. Завершение работ запланировано на 2025 год.

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