Тендер на благоустройство парка «Дружбы» объявили в Люберцах
Конкурс в электронной форме на благоустройство парка «Дружбы» вокруг озера Черное объявили в Люберцах. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Согласно проекту, работы включают установку малых архитектурных форм, системы оповещения и других объектов.
Проект реализуется в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется из областного и местного бюджетов. Завершение работ запланировано на 2025 год.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Раскрыт диагноз разгромившего могилу Маслякова вандала
Производитель протезов из Щелкова получил 2 награды на фестивале соцрекламы
Школьники из Дмитрова стали призерами всероссийских соревнований по многоборью
Экскурсию по Дмитровскому кремлю провели для гостей фестиваля осени
Удар по отношениям с Россией. Названа цель задержания Шугалея в Чаде
Подмосковный спортсмен занял 2-е место на турнире по вольной борьбе в Минске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте