Тендер на благоустройство набережной реки Черной объявили в Луховицах

В Луховицах определят подрядчика для благоустройства набережной реки Черной. После завершения конкурсных процедур победитель приступит к созданию общественного пространства «Сквер Северный».

Как сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева, уже объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ. Соответствующее извещение разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

Проект предусматривает благоустройство территории площадью около 2,5 гектара. Работы пройдут на набережной реки Черной по улице Первомайской в Луховицах.

Финансирование проекта осуществляют в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств бюджета Московской области и муниципального округа Луховицы.

Завершить благоустройство набережной планируют уже в этом году.