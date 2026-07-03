Тендер на благоустройство набережной реки Черной объявили в Луховицах
В Луховицах определят подрядчика для благоустройства набережной реки Черной. После завершения конкурсных процедур победитель приступит к созданию общественного пространства «Сквер Северный».
Как сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева, уже объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ. Соответствующее извещение разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
Проект предусматривает благоустройство территории площадью около 2,5 гектара. Работы пройдут на набережной реки Черной по улице Первомайской в Луховицах.
Финансирование проекта осуществляют в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств бюджета Московской области и муниципального округа Луховицы.
Завершить благоустройство набережной планируют уже в этом году.