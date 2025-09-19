Тендер на благоустройство лесопарка объявили в Орехово-Зуеве

Лесопарк рядом с Парковой улице в Орехово-Зуеве благоустроят в 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчику предстоит благоустроить лесопарковую зону в два этапа. В рамках госзакупки работы проведут на площади 60 гектаров.

Лесопарк благоустроят по госпрограмме за счет регионального и муниципального бюджетов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новом сквере в Лыткарине. Там обустроили аллеи, установили детские и спортивные площадки, амфитеатр и бюст наставнику и учителю Петра Первого Никите Зотову.