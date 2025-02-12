Тендер на благоустройство лесопарка «Березки» объявили в Подольске

Как сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет работу в границах Высотной улицы и улицы Гайдара. Там обустроят систему освещения, электроснабжения, видеонаблюдения, установят урны и скамейки, а также проведут озеленение.
Работы проведут в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.
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