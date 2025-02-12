Тендер на благоустройство лесопарка «Березки» объявили в Подольске

Визуализация архитектурных решений, проект входной группы
Фото: Визуализация архитектурных решений, проект входной группы/ЕИС Закупки https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0148200005425000041

Лесопарк «Березки» в Подольске благоустроят в 2025 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет работу в границах Высотной улицы и улицы Гайдара. Там обустроят систему освещения, электроснабжения, видеонаблюдения, установят урны и скамейки, а также проведут озеленение.

Работы проведут в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.

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