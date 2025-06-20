Сегодня 17:24 Тендер на благоустройство Аллеи Героев объявили в Электрогорске Фото: Медиасток.РФ (Издательство "Подмосковье")
В Электрогорске стартовал электронный конкурс на благоустройство общественной территории «Аллея Героев». Соответствующее
извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет благоустройство и озеленение территории. Проект подразумевает установку скамеек, навесов и прочего на площади 1200 квадратных метров.
Готовый объект сдадут в этом году.
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реконструкцию водозаборного узла в Истринском округе.
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