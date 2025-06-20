Тендер на благоустройство Аллеи Героев объявили в Электрогорске

В Электрогорске стартовал электронный конкурс на благоустройство общественной территории «Аллея Героев». Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет благоустройство и озеленение территории. Проект подразумевает установку скамеек, навесов и прочего на площади 1200 квадратных метров.

Готовый объект сдадут в этом году.

Ранее в Подмосковье стартовал тендер на масштабную реконструкцию водозаборного узла в Истринском округе.