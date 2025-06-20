Тендер на реконструкцию водозаборного узла объявили в Дедовске

Комитет по конкурентной политике Московской области объявил электронный конкурс на масштабную реконструкцию водозаборного узла № 2 в Дедовске в Истринском округе. Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ — от инженерных изысканий до поставки оборудования.

Проект предполагает модернизацию инфраструктурного объекта, расположенного на улице Гагарина. В рамках работ будет увеличена производительность водозаборного узла до семи тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Планируется также построить два новых резервуара чистой воды, демонтировать и возвести новые сооружения при выявлении критического износа уже существующих.

Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов Московской области и Истринского округа.

Согласно планам, все работы должны быть завершены в 2026 году.