Тему защиты от кибермошенничества обсудили на оперативном совещании в Мытищах

В Мытищах на оперативном совещании обсудили проблему кибермошенничества и способы защиты от него. В 2025 году на территории округа возбуждено 492 уголовных дела, связанных с мошенничеством, причем более 80% эпизодов касаются снятия средств со счетов, оформления кредитов и микрозаймов. В зоне риска в первую очередь находятся пожилые люди и дети.

Среди наиболее распространенных уловок преступников — предложения о списании долгов, перерасчете пенсий и пособий, замене счетчиков и домофонов, а также рассылка сообщений от имени различных ведомств. Для защиты граждан разработана система самозапретов и ограничений, включающая запрет на оформление кредитов и новых сим-карт, а также на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия владельца. Оформить такие запреты можно через портал «Госуслуги» или при личном визите в МФЦ (офисы в Мытищах на улицах Карла Маркса и Мира, а также цифровые МФЦ в Пироговском, Марфино и Поведниках).

Жителям настоятельно рекомендуют никогда и никому не передавать персональные и банковские данные, коды из смс-сообщений, а также немедленно прекращать разговор с незнакомцами по телефону. Особенно важно объяснить правила безопасности детям и пожилым родственникам.