Школу на 1735 мест в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах откроют к 1 сентября

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

В Мытищах завершается строительство современной школы на 1735 мест в жилом комплексе «Новое Медведково». Открыть ее планируют 1 сентября.

В кабинеты и столовую уже завезли необходимое оборудование и мебель. В актовом зале расставляют кресла, а в спортивном — наносят разметку. Сейчас подрядчик приступил к пусконаладке инженерных систем.

Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Вокруг школы разместят места для отдыха, игровые и спортивные площадки с профессиональным покрытием футбольного поля и беговыми дорожками.

«Чтобы наши жители могли приходить сюда и заниматься спортом, включим площадку в программу „Открытый стадион“. Через полтора месяца, в День знаний, мы торжественно перережем ленточку, и коридоры школы наполнятся детским смехом и разговорами», — прокомментировала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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