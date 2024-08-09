Темпы роста промышленности Подмосковья ускорились на 21% за год

Объем отгрузки товаров и услуг Подмосковья превысил три триллиона рублей по итогам шести месяцев. Заметный рост отметили в сфере автотранспортных средств.

Как рассказала заместитель председателя правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, предприятия региона активно наращивают объемы отгрузки.

«По итогам первого полугодия 2024 года общая сумма по этому показателю превысила три триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 21,7%. На долю обрабатывающего сектора в общем объеме отгрузки в первые шесть месяцев этого года пришлось 89%», — рассказала она.

Зиновьева добавила, что объем отгрузки о сфере автотранспортных средств увеличился почти вдвое и составил 99,8%. В секторе производства изделий из металла показатели выросли на 53%, машин и оборудования — 44,3%.

По итогам полугодия промышленность Подмосковья показала рост на 12,2%, обрабатывающий сектор — на 12,7%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».