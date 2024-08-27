Число работников в сфере бизнеса в Подмосковье приблизилось к 2 миллионам

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Около 49% всех трудящихся жителей Подмосковья работают в сфере малого и среднего предпринимательства. Годом ранее этот показатель составлял 43,1%.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, рейтинг регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес подготовили РИА Новости. Всего в этом сегменте в Московской области трудятся 1,96 миллиона человек, прирост за год составил 11,5%.

«Такая динамика в случае Подмосковья объясняется в том числе „эффектом высокой базы“, ведь регион уже сейчас входит в число лидеров по развитию сектора МСП, который формирует около трети подмосковной экономики», — отметили в министерстве.

В Подмосковье для предпринимателей действует ряд мер поддержки. Они также могут получить услуги центра «Мой бизнес»

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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