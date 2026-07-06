Темпы капремонта жилых домов ускорили в Лобне

На встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева с главой городского округа Лобня Анной Кротовой обсудили ход капитального ремонта жилого фонда в муниципалитете. Власти представили данные о ходе работ и текущих результатах программы.

В программу капитального ремонта в Лобне в этом году включено 66 многоквартирных домов. Работы на объектах ведут 17 подрядных организаций.

На данный момент специалисты завершили 30 видов работ в 15 домах. Приоритетом остается замена систем газоснабжения, так как это напрямую связано с безопасностью жителей.

Также проводится обновление фасадов. Всего в этом году 33 дома получат новые современные фасады, что заметно меняет внешний вид жилых зданий.

«Придерживаемся комплексного подхода: ремонтируем не только внутренние сети, но и обновляем внешний облик зданий. В этом году 33 дома получат красивые современные фасады. Жители уже отмечают, как преображаются их дома, становясь ярче и современнее», — отметила глава Лобни

Анна Кротова.

Она также подчеркнула, что контроль за качеством работ и сроками исполнения остается за ней лично.