Температуру воды нормализовали в 1,3 тысячи домов Подмосковья за полгода

За полгода коммунальные службы Московской области отрегулировали температуру горячей воды более чем в 1,3 тысячи многоквартирных домов по заявкам жителей через Единую диспетчерскую службу. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору региона.

Каждый житель имеет право на комфортное проживание в многоквартирном доме, что включает доступ к горячей воде надлежащего качества. Так, работы провели на улице Панфилова и на Куркинском шоссе в Химках, на Тарасовской улице и на 1-м Добролюбовском проезде в Пушкино, на Горенском бульваре в Балашихе, а также в деревне Федурново.

Согласно санитарным нормам, температура горячей воды в кране должна быть от 60 до 75 градусов. Если житель замечает отклонения от этих норм, он должен сообщить об этом в свою управляющую компанию или через портал Единой диспетчерской службы Московской области.