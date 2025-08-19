Температуру воды нормализовали в 1,3 тысячи домов Подмосковья за полгода

За полгода коммунальные службы Московской области отрегулировали температуру горячей воды более чем в 1,3 тысячи многоквартирных домов по заявкам жителей через Единую диспетчерскую службу. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору региона.
Каждый житель имеет право на комфортное проживание в многоквартирном доме, что включает доступ к горячей воде надлежащего качества. Так, работы провели на улице Панфилова и на Куркинском шоссе в Химках, на Тарасовской улице и на 1-м Добролюбовском проезде в Пушкино, на Горенском бульваре в Балашихе, а также в деревне Федурново.
Согласно санитарным нормам, температура горячей воды в кране должна быть от 60 до 75 градусов. Если житель замечает отклонения от этих норм, он должен сообщить об этом в свою управляющую компанию или через портал Единой диспетчерской службы Московской области.
Батюшка попал в беду в Москве. На помощь пришла Росгвардия
В Шатуре начали проверку после избиения девушки на детской площадке
Подмосковье отобрали для участия в программе въездного туризма
«Зарница» в Красноармейске собрала более 100 участников «Активного Долголетия»
Эксклюзив
В Подольске перед светофором сбили человека
В Мьянме девушка продала своего парня в рабство
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте