Температура воды в реках Подмосковья прогрелась до 21 градуса

Максимальная температура воды в реках Московского региона доходит до 21 градуса. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она уточнила, что минимальная температура воды составила 14 градусов. В реках возле Звенигорода температурный показатель дошел до отметки в 19 градусов. По словам специалиста, у берегов сохраняется водная растительность.

«Гидрология температуры верхнего слоя воды держится в пределах 14-21 градуса», — отметила Макарова.

Сотрудник Гидрометцентра объяснила, что температура в реках во многом зависит от течения. Более быстрые речные воды прогреваются медленнее.

Ранее работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах отдыха у воды. Чтобы сделать отдых безопасным, следует выбирать официально оборудованные пляжи, где ведется постоянный контроль и при необходимости может быть оказана экстренная помощь.