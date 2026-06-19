Жителям и гостям Подмосковья напомнили о правилах безопасного отдыха у воды

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» предупреждают, что даже в теплые дни водоемы могут быть опасны. Важно правильно выбирать место для купания, чтобы отдых не обернулся трагедией.

Заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин пояснил, что многие отдыхающие игнорируют предупреждения и выбирают для плавания стихийные пляжи. Такие места часто не обследованы и в них могут скрываться опасные предметы, глубокие ямы и быстрые течения.

«Купаться разрешено только на официально оборудованных пляжах, где ведется постоянный контроль и при необходимости может быть оказана экстренная помощь», — подчеркнул Сергей Щетинин. На диких пляжах нет спасательных постов и медицинских пунктов, а дно не проверяется. В таких местах легко получить травму о скрытые под водой коряги или камни, а при внезапном ухудшении самочувствия помощь может не успеть прийти.

Специалисты также предупреждают о рисках купания в холодной воде, когда температура опускается ниже +18 градусов. Резкое погружение может вызвать спазм сосудов, нарушение сердечного ритма, судороги и остановку дыхания даже у закаленных людей.

Категорически запрещается заходить в водоем во время дождя, грозы или при сильном ветре. В таких условиях молния может ударить в поверхность, волны затрудняют движение, а плохая видимость мешает спасателям вовремя заметить тонущего.

Перед выходом на пляж специалисты рекомендуют сверяться с прогнозом погоды и воздерживаться от заплывов при любых признаках ухудшения погодных условий. Кроме того, не стоит употреблять алкоголь и необходимо внимательно следить за детьми, которые всегда должны находиться в зоне видимости взрослых.