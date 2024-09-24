Тематическую акцию в день «без автомобиля» провели в Химках

Волонтеры партии провели с жителями Химок беседу о вреде выхлопных газов для окружающей среды, а также призвали горожан отказаться от личного автомобиля на один день. Всем пассажирам общественного транспорта организаторы акции вручили тематические магниты.

«Главная цель таких акций — напомнить жителям о важности заботы об экологии и хотя бы на один день отказаться от поездок на автомобиле и сделать выбор в пользу общественного транспорта», — поделился муниципальный депутат Александр Васильев.

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