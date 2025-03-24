Тематический вечер ко Дню поэзии прошел в Воскресенске

Всемирный день поэзии отметили в Воскресенске. Вечер поэтического настроения провели во Дворце культуры «Юбилейный».

Мероприятие назвали «Поэзия, как музыка души». Участниками стали как любители поэзии, так и те, кто занимается ею профессионально. В том числе член Союза писателей Самарского региона, автор нескольких теоретических и художественных изданий Нина Пуковская.

На встрече послушали и исполнили стихи как собственного сочинения, так и всемирно известных поэтов. К примеру, Евгения Евтушенко и Роберта Рождественского, Сергея Есенина и Марины Цветаевой. Авторы поделились историями создания своих произведений.

Перед собравшимися выступила и преподаватель театральных дисциплин Алла Артамонова.

Ранее мы рассказывали о том, что презентация сборника стихов «Победа-80» прошла в отделе краеведения центральной библиотеки имени Инны Гофф в Воскресенске.