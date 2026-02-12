Тематический урок об авиационной отрасли провели для школьников Балашихи

В школе № 26 городского округа Балашиха состоялся открытый урок с участием представителей Авиационной корпорации «Рубин». Это мероприятие прошло в рамках проекта «ТехноВектор», который нацелен на повышение интереса молодежи к техническим наукам и инженерным профессиям.

Авиационная корпорация «Рубин» — это ведущий разработчик гидравлических агрегатов и систем, а также взлетно-посадочных устройств для летательных аппаратов. В ходе урока школьники узнали об истории компании, направлениях ее деятельности и особенностях востребованных профессий в высокотехнологичном секторе экономики.

Представители корпорации подчеркнули значимость инженерии и инновационных подходов при создании новых изделий и оборудования. Ребята получили представление о разнообразии специальностей, необходимых для успешного функционирования современных предприятий. Это дало им возможность осознать, что инженерная деятельность — это не только работа с чертежами, но и творческий процесс, требующий нестандартного мышления.

Проект «ТехноВектор» был разработан для того, чтобы помочь старшеклассникам сделать первый шаг в мир инженерных профессий. В рамках программы учащиеся смогут узнать о самых перспективных направлениях в авиастроении, возможностях практики и подработки на предприятиях, а также о социальных гарантиях и программах поддержки для молодых специалистов.

Программа охватит пять школ Балашихи и будет реализована среди учащихся 10-х классов в три этапа: в феврале пройдут открытые уроки, в марте — расширенные экскурсии на производство с профориентационным тестированием, а в апреле состоится игра «ТехноВектор». Эти мероприятия помогут ребятам лучше понять, какие возможности открываются перед ними в мире технологий и инженерии, и, возможно, вдохновят их на выбор будущей профессии.