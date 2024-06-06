Тематический троллейбус с детскими рисунками о ПДД появился в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Тематический троллейбус с правилами дорожного движения теперь курсирует по улицам Химок. Общественный транспорт призван напомнить пассажирам и пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения.

Троллейбус вышел на маршрут № 202. Его салон украсили детскими рисунками.

«Создание тематических троллейбусов стало для нас не просто хорошей традицией, но визитной карточкой. Мы регулярно создаем новые концепции для оформления транспортных средств, которые имеют социальную пользу, а также выглядят стильно и привлекательно», — отметил директор муниципального предприятия «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

Кстати, в троллейбусном депо в Химках регулярно проходят экскурсии для детей. Например, на днях его посетила очередная партия школьников.

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