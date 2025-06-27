Тематический День Первых прошел в летнем лагере в Котельниках

Мероприятие стало настоящим праздником творчества и дружбы. В нем участвовали воспитанники летнего оздоровительного лагеря Котельниковской школы № 2.

Для ребят организовали несколько тематических станций — «Знатоки Первых», «Спортсмены Первых», «Экологи Первых», «Волонтеры Первых», «Изобретатели Первых» и другие. Школьники выполняли различные задания, демонстрируя физическую подготовку, творческую активность, смекалку, знания и умения. Завершился праздник ярким танцевальным флешмобом.

Благодаря тематическому дню воспитанники лагеря закрепили представления о направлениях деятельности и ценностях «Движения первых». Ребята учились делать добрые дела и понимать их значение для общества, раскрыли свой творческий потенциал через танцы, музыку и рисование, проверили свою силу, ловкость и командный дух.