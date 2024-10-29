Встреча старост с работниками ЖКХ и электросетей прошла в Мытищах

Очередная тематическая встреча старост сельских населенных пунктов Мытищ прошла на территории управления «Федоскино» в селе Марфино. Гости из Мытищ задали вопросы как общие, так и частные представителям ритуальной службы.

Старосты сельских населенных пунктов Мытищ пообщались с представителями муниципального казенного учреждения «Централизованная ритуальная служба городского округа Мытищи». Такие тематические встречи проходят уже не впервые и приносят положительные результаты решением многих вопросов.

Специалистов по разным направлениям — газовщиков, представителей электросетей и регионального оператора — также пригласили на тематическую встречу. «Такое взаимодействие помогает решать проблемы жителей эффективнее», — отметил заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев.

«Многие вопросы смогли решить на месте, так как иногда люди просто не докладывают какой-то документ в муниципальном информационном центре, из-за чего возникают отказы. Я считаю, что такие встречи должны проводиться регулярно», — отметил заместитель директора муниципального казенного учреждения «Централизованная ритуальная служба городского округа Мытищи» Сергей Кобринец.

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