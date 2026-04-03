Студенты из Серпухова и Бреста обменялись опытом в ходе телемоста

2 апреля состоялся телемост «Мост дружбы», который стал площадкой для взаимодействия преподавателей и студентов Губернского колледжа городского округа Серпухов и Брестского государственного колледжа легкой промышленности. Мероприятие прошло в рамках международного сотрудничества, о чем информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Первый заместитель директора Губернского колледжа Татьяна Молчанова поприветствовала белорусских коллег от лица директора. Она подчеркнула важность тесного взаимодействия между учебными заведениями для повышения качества подготовки специалистов.

Заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Кузнецова и советник по воспитанию Татьяна Ключанских рассказали участникам о воспитательной системе колледжа и активной роли студенческого самоуправления. Заместитель директора по учебной работе Ольга Назина поделилась опытом подготовки будущих дизайнеров и осветила специфику обучения по специальности «Дизайн (по отраслям)».

Директор Брестского государственного колледжа легкой промышленности Татьяна Карабанова рассказала о ключевых направлениях работы учебного заведения. Она отметила, что патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти и верность традициям являются основополагающими принципами образовательного процесса в Бресте.

В результате онлайн-встречи было запланировано проведение совместных проектов и определены перспективы взаимных визитов студентов и педагогов обеих стран.