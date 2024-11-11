Телемост между отрядами юных инспекторов движения провели в Мытищах

Впервые в истории состоялся телемост между отрядами Юных Инспекторов Движения Московской области и Донецкой Народной Республики. Главной координационной площадкой для этого события стала школа № 32 городского округа Мытищи.

Юные инспекторы обсудили актуальные вопросы безопасности дорожного движения, поделились историями о своих отрядах и рассказали о своих городах. Участники активно задавали друг другу вопросы.

Особое внимание было уделено празднованию Дня народного единства. Вместе с представителем руководящего органа регионального отделения ЮИД, Светланой Анатольевной Кропачевой, юные инспекторы поздравили всех участников с этим значимым днем.

Кроме того, для ребят из Донецкой Народной Республики юные инспекторы Подмосковья подготовили специальные посылки с подарками, продемонстрировав свою поддержку и дружеское отношение. Это событие стало важным шагом в укреплении связей между регионами и продвижении культуры безопасности дорожного движения среди молодежи.

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