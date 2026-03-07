Телеканал 360 покажет очный этап конкурса «Голоса Победы. Регионы»

В детской хоровой школе «Подлипки» имени Толочкова в Королеве 25 февраля прошел очный этап национального музыкально-патриотического конкурса «Голоса Победы. Регионы». Концерт покажут в эфире телеканалов 360 и «360 Новости» 7 марта, в 17:00.

Юных вокалистов поддержали Руслан Алехно, Яна Вайновская, Александр Степанов (ST), Денис Клявер, Юлия Гаврилова и вокальная группа «Голоса Победы».

На фестивале-конкурсе победил Игорь Нарижний из Балашихи с песней «Смуглянка». Среди призеров — Ева Гаврилова из Люберец, исполнившая «Синий платочек». В мае они выступят на IV гала-концерте «Голоса Победы» от Московской области вместе со звездами российской эстрады.

«Фестиваль — это хорошая возможность поддержать детей участников СВО, детей Донбасса, детей гуманитарной миссии в их таланте», — отметили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона оказывают максимальное содействие семьям участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки», — сказал Воробьев.

Ранее состоялся зональный этап регионального фестиваля хорового пения «Поющее Подмосковье». В мероприятии участвовали более семи тысяч школьников. Победители выступят 8 и 9 апреля в Домодедове.