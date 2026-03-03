Более 7 тысяч школьников приняли участие в зональном этапе хорового фестиваля

Зональный этап регионального фестиваля хорового исполнения «Поющее Подмосковье» прошел с января по февраль. В нем приняли участие более семи тысяч школьников.

Участниками фестиваля стали первоклассники, учащиется начальные и средней школ, а также сводные хоры с ребятами разных возрастов. Как рассказали в региональном Минобразования, всего в зональном этапе участвовал 271 коллектив. Это победители муниципальных конкурсов из разных округов Подмосковья. Среди участников также были коллективы частных общеобразовательных организаций и автономных некоммерческих общеобразовательных организаций. Ребята выступили в трех номинациях: «Классика», «Фольклор» и «Эстрада».

В результате определили 21 победителя. Эти коллективы представят округа на региональном этапе 8 и 9 апреля в Домодедове.

В ведомстве отметили, что проект помогает выявлять талантливых исполнителей и возродить традиции хоровых выступлений.