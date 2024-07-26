Telegram-бот «Анна» проконсультировал более 5 тысяч таксистов Подмосковья за 2 года

Фото: Пресс-служба Минтранса МО

Около 5,4 тысячи жителей Подмосковья обратились к Telegram-боту Анне за два года. Он консультирует таксистов региона.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, чат-бот отвечает на вопросы, связанные с работой такси. При необходимости он подключает к работе специалиста ведомства.

«За все время работы чат-бота за онлайн-помощью обратились около 5,4 тысячи человек, а почти 2,5 тысячи пользователей получили личную консультацию специалиста», — рассказали в Минтрансе.

Чаще всего жители обращались по вопросам получения разрешения или аннулирования разрешения на такси, а также спрашивали о сроках рассмотрения заявлений и правилах оформления документов.

В ведомстве напомнили, что воспользоваться ботом можно по ссылке.

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