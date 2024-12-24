Телефонную мошенницу осудили в Егорьевске по заявлению пенсионера

Егорьевский городской суд признал Марину Гусельникову виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Женщина и ее подельники обманом вынудили пенсионера продать свою недвижимость и передать им деньги.

Суд установил, что Гусельникова сговорилась с соучастниками, чье дело выделено в отдельное производство. В апреле 2024 года мошенники позвонили пенсионеру и представились сотрудниками правоохранительных органов и Центрального банка России. Якобы, недвижимость пожилого человека в опасности, ее пытаются присвоить посторонние лица.

Чтобы «предотвратить преступление», пенсионеру предложили продать дом и передать полученные деньги. Потерпевший не понял, с кем имеет дело, и действительно продал жилье. Вырученные за него деньги передал злоумышленникам. Ущерб составил более четырех миллионов рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Марину Гусельникову к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.