Текущий ремонт 30 школ в Люберцах завершат к новому учебному году

В Люберцах школы и гимназии готовят к новому учебному году. Сейчас подрядчики обновляют 30 образовательных заведений.

По словам главы городского округа Люберцы Владимира Волкова, в муниципалитете на только строят новые школы и детские сады, но и ремонтируют уже работающие объекты.

«Например, в дошкольном отделении гимназии № 24 на улице Митрофанова уже обновляют спальню и спортивный зал. Там также поменяют резиновое и асфальтовое покрытие. В гимназии № 1 на улице Калараш полностью отремонтируем спортзал, а на территории учебного заведения оборудуем полноценное ядро для занятий спортом», — рассказал руководитель муниципалитета.

В гимназии № 41 положат новое асфальтовое покрытие, отремонтируют межпанельные швы и крышу. Помимо этого, модернизируют кабинеты физики и математики. Все 30 учебных заведения в Люберцах обновят до 1 сентября.