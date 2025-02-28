Текстильный завод построят в Химках в 2027 году

Производственно-складкой комплекс появится в микрорайоне Левобережный. Предприятие будет выпускать одежду, военное обмундирование и средства индивидуальной защиты.

Помимо текстильной продукции, на фабрике будут разрабатывать модели для производства.

«На новом текстильном производстве будет создано свыше 50 рабочих мест. Ежегодно предприятие рассчитывает выпускать почти 1 миллион текстильных изделий», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Общая площадь участка, на котором планируют построить предприятие, — 1,8 гектара. Компания «ТСК групп» инвестирует в строительство и запуск фабрики 420 миллионов рублей.

Сейчас специалисты завершают геодезические исследования, а уже в мае планируют приступить к подготовке технологического и строительного проектов. Завершить строительство планируют в 2027 году.