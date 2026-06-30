Текстильное производство запустят в Химках в 2027 году

В Химках продолжается строительство многофункционального производственно-складского комплекса, где планируют выпускать текстильную продукцию. По данным Главгосстройнадзора Московской области, готовность объекта достигла 35%.

Проект реализует компания «ТСК Групп». Общий объем инвестиций составляет около 420 миллионов рублей. Для строительства предприятию предоставили земельный участок площадью 18 гектаров по программе льготной аренды.

Комплекс общей площадью более девяти тысяч квадратных метров объединит производственные помещения и складскую инфраструктуру для хранения промышленных товаров. На предприятии планируют наладить мелкосерийный выпуск непродовольственной продукции, включая повседневную одежду, спецодежду и средства индивидуальной защиты для работников различных отраслей.

Производственная мощность комплекса составит до миллиона текстильных изделий в год. Готовую продукцию будут поставлять напрямую заказчикам, а также реализовывать через крупные маркетплейсы. После запуска предприятия здесь создадут 50 рабочих мест.

Завершить строительство и ввести в эксплуатацию новое импортозамещающее производство планируют в 2027 году.