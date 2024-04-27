Техобслуживание котельных провели в Истре | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 16:46 Техобслуживание котельных провели в Истре Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Коммунальные службы проверили ремонт и оборудование в котельных Истры. Эти работы выполнили в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Коммунальщики провели большой объем работ в котельной поселка Глебовский, в котором проживает почти 12 тысяч человек. Они выполнили техническое обслуживание сетевых насосов, обеспечивающих необходимое давление, прочистили от сажи сопла в горелках котла.

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В котельной поселка Гидроузел специалисты также проверили готовность оборудования к работе: заменили манометр на трубопроводе, провели техобслуживание насоса и запорной арматуры. Через несколько недель там запустят котельную, которая работает только летом, пока на основной котельной ведутся ремонтные и профилактические работы.

Кроме того, в двух котельных Истры заменили подшипники на питательном насосе и смазали подшипники на сетевых насосах.

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