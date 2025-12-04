Техобслуживание канализационной насосной станции провели в Балашихе

В микрорайоне Дзержинского городского округа Балашиха завершен комплекс плановых работ по техническому обслуживанию канализационной насосной станции № 1‑8. Эта КНС играет ключевую роль в местной коммунальной инфраструктуре: она обслуживает около 900 жителей и обеспечивает перекачку до 180 кубометров сточных вод в час.

Работы проводила бригада специалистов БКС. В рамках плана выполнили демонтаж насосного агрегата и детальную диагностику состояния оборудования.

Особое внимание уделили очистке внутренних элементов станции от отложений и загрязнений, что способствует увеличению срока службы механизмов и улучшению их эффективности. Заменили выявленные дефектные детали и произведи смазку подвижных узлов, что снижает риск поломок и обеспечивает надежную работу узлов при длительных нагрузках.

По завершении технического обслуживания провели тестовый запуск оборудования, подтвердивший исправность всех систем и готовность станции к штатной эксплуатации. Регулярное обслуживание, своевременная диагностика и профилактическая замена изношенных компонентов позволяют предупреждать аварийные ситуации, минимизировать простои и снижать риски негативного воздействия на окружающую среду.