Техобслуживание газового оборудования провели еще в 51 тысяче домов Подмосковья

За полгода специалисты филиала «Мособлгаз» «Юго‑Восток» провели плановое техобслуживание газового оборудования в 48 тысяч частных домовладениях, трех тысячах многоэтажных домах и почти в 234 тысячах квартир. Наибольший объем работ по обслуживанию индивидуальных жилых строений выполнен в Раменском.

По количеству обслуженных квартир лидируют Люберцы: там проверили газовое оборудование более чем в 42 тысячах квартир. Второе место занимает Коломна, где обслужили свыше 41 тысячи квартир. В Раменском ТО провели в 36 тысячах квартир.

Зона обслуживания филиала охватывает Раменский, Котельники, Люберцы, Коломну, Луховицы, Егорьевск, Воскресенск, Лыткарино, Жуковский и Бронницы.

Собственникам частных домов, которые заключили договор на ТО газового оборудования со сторонними компаниями, необходимо до 31 декабря перезаключить его с газораспределительной организацией.

Узнать подробнее можно на сайте «Мособлгаза».