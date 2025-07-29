Технопарк построят в Химках в 2028 году

Компания «Джи Три Индастриал Север» приступила к реализации проекта по созданию современного технопарка в Химках. Инвестор получил государственную поддержку в виде земельного участка площадью 6,3 гектара, предоставленного на льготных условиях без проведения торгов.

Ввод нового технопарка в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

«Проект компании «Джи Три Индастриал Север» включает в себя строительство здания общей площадью от 16 тысячи квадратных метров с производственными помещениями в формате «Лайт индастриал». Инвестиции в проект — один миллиард рублей", – пояснила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

После реализации проекта будет создано по меньшей мере 30 рабочих мест.

Для потенциальных инвесторов в Подмосковье действует удобный инструмент поиска площадок — интерактивная инвестиционная карта региона.