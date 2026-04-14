Завод металлоконструкций расширят в Домодедове

Фото: Цех компании «БиоПроект Пересвет»: производство емкостей, очистных сооружений и насосных станций из стеклопластика / Медиасток.рф

Компания «Технопарк «Импульс», входящая в ГК «Традиция», запускает новое предприятие в рамках проекта по расширению действующего производства в Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала: «Запуск нового цеха позволит увеличить производственные мощности в два раза. Инвестиции в проект составили 100 млн рублей».

На новом предприятии будут производить тяжелые металлоконструкции, ковши, стрелы и рукоятки для экскаваторов, а также манипуляторные установки и гидромолоты.

Технопарк «Импульс» является ведущим производителем навесного гидравлического оборудования и единственным в России производителем гидромолотов. На предприятии под брендом Impulse налажен серийный выпуск гидромолотов, вибропогружателей, ковшей, манипуляторных установок и техники для сельского, лесного и коммунального хозяйства.