«Технониколь» завершил интеграцию активов бывшего ТД ЛТМ

Корпорация «Технониколь», крупный международный производитель строительных материалов, завершила процесс интеграции активов бывшей компании «ТД ЛТМ». Одно из предприятий, вошедших в структуру корпорации, расположено в городе Руза на Волоколамском шоссе, дом 17. Здесь производят фиброцементные плиты для облицовки фасадов зданий.

После слияния началось активное обновление производства. Были установлены новые станки для нанесения грунта на панели, заменена сушильная печь и оптимизирована схема расположения оборудования. Общий объем инвестиций в модернизацию составил 15 миллионов рублей.

На заводе внедрили принципы бережливого производства 5S. Сотрудники получили спецодежду и средства индивидуальной защиты. Также были переоборудованы вентиляционные системы, обновлено программное обеспечение и проведен косметический ремонт офисных и бытовых помещений.

Сегодня рузское предприятие окрашивает почти один миллион квадратных метров плит ежегодно. Продукция поставляется в 32 региона России. Завод подписал государственный контракт с Московским фондом капитального ремонта и в этом году полностью закроет необходимый столице и Подмосковью объем плит для реновации.

В ближайших планах — заменить горизонтальную камеру сушки на вертикальную и внедрить системы на базе искусственного интеллекта для контроля качества продукции и обеспечения безопасности на производстве.