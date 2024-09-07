Технологию производства высокочистого фосфора разработали в институте Подольска

Импортозамещающую технологию производства определенного вида фосфора разработали в институте «Луч» в Подольске. Внедрение технологии в процесс позволит открыть новые возможности для развития рынка химической и электронной отраслей.

Совместный проект реализовали специалисты подольского научно-исследовательского института «Луч» и ученые «Росатома». Они разработали импортозамещающую технологию производства высокочистого фосфора.

Разработка позволит решить проблему с дефицитом высокочистых элементов. Их используют в производстве специальных материалов для нужд аэрокосмической и компьютерной промышленности.

«Зарубежные поставки (около 80% приходилось на недружественные страны) таких высокочистых элементов прекратились, а российских разработок и производств в стране нет. Разрабатываемая технология позволит получать широкую номенклатуру неорганических и органических соединений, которые, в свою очередь, найдут применение во многих отраслях нашей промышленности», — отметил начальник группы отделения «Техно-Луч» Сергей Марковин.

Перейти к производству можно будет после завершения всех этапов научно-исследовательского проекта. Закончить освоение производства и передать первые партии продукции потребителям планируют к концу 2025 года.

Отметим, что разработку проводили совместно с профильным предприятием атомной отрасли «Гиредмет» и академическими научными университетами РХТУ им. Д. И. Менделеева и ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Работы идут в рамках комплексной программы Министерства промышленности и торговли России «Развитие электронного машиностроения на период до 2030 года».

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