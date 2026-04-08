Технологии оптимизируют спорт: «Умный ФОК» меняет правила игры

В спортивных учреждениях Подмосковья активно внедряются инновационные технологии. С 2024 года реализуется проект «Умный ФОК», направленный на оптимизацию работы спортивных объектов с помощью искусственного интеллекта и систем видеонаблюдения.

Одним из первых участников программы стал дворец спорта «Ока» в городе Пущино. С 2025 года в его холлах, залах и тренажерных помещениях установлены 16 интеллектуальных камер. Камеры не просто фиксируют движение, а с помощью системы распознавания лиц идентифицируют каждого посетителя, присваивая ему уникальный цифровой код.

Анализ данных показал, что ежемесячно услугами «Оки» пользуются около 1400 уникальных посетителей, что в среднем составляет 500 посещений в день. Пик активности приходится на время после 15:00.

На основе полученной аналитики были внесены конкретные изменения. Так, для участников программы «Активное долголетие» введены дополнительные сеансы свободного плавания в бассейне в периоды с низкой загрузкой. Теперь по понедельникам, средам и пятницам с 13:00 до 14:00 время в воде зарезервировано для старшего поколения.

Кроме того, «Умный ФОК» помогает тестировать спрос на новые направления. Уже 11 апреля в «Оке» состоится пробный мастер-класс по кунг-фу. Его посещаемость станет ключевым аргументом при решении об открытии постоянной секции.