Подмосковье нарастило количество продукции за рубежом и обеспечило стабильное количество товаров на полках в магазинах. Для этого в регионе создали комфортные условия взаимодействия власти и бизнеса. Об этом рассказал президент торгово-промышленной палаты региона Денис Французов в интервью 360.ru на полях ПМЭФ.

Торгово-промышленная палата Подмосковья оказывает экспертные услуги для бизнеса в самых разных областях. Одна из функций ведомства — общественная. Это организация круглых столов и форумов, рассказал Денис Французов. На ПМЭФ представители палаты встретились с коллегами из Индии, Омана и Китая.

«Бизнес определяет, что сейчас на острие, а задача власти — вовремя это услышать и предпринять меры, чтобы не было нюансов, которые мешают высоким темпам развития, которые мы сами спланировали», — рассказал Французов.

Он добавил, что по сравнению с 2021 и 2022 годов доля подмосковной продукции за рубежом увеличилась и не только в дружественных странах. Кроме того, все отрасли прибавили в валовом обороте, в том числе машиностроение и радиоэлектроника.

По словам Французова, строить диалог с бизнесом для эффективной работы помогает искусственный интеллект.

«ИИ как мы его понимаем — это ускорение процессов, более высокие темпы аналитики, в том числе и рост производительности труда. И это важно с точки зрения роста экономики, нам нужна высокая производительность труда. Технологии ИИ сейчас внедряется, но человек все равно наблюдает за этим, и конечно такие технологии нам крайне необходимы», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вновь вошел в топ-3 России по привлекательности для инвесторов. Результаты рейтинга АСИ объявили на Петербургском международном экономическом форуме.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».