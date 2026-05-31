Производство субстанций для инновационных лекарств запустили в Химках

29 мая на базе ГК «ХимРар» открыли производственный комплекс по выпуску активных фармацевтических субстанций. На площадке запустят полный цикл производства инновационных препаратов, что позволит выйти на новый уровень в развитии отечественной фармацевтики и обеспечении лекарственной безопасности страны.

В торжественном открытии приняли участие глава Химок Инна Федотова, министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инна Федотова подчеркнула: «Производство фармацевтических субстанций позволит снизить зависимость от зарубежных поставок, укрепить технологический суверенитет страны и обеспечить пациентов современными отечественными препаратами. Для Химок это не просто новое производство. Это инвестиции в науку, высокотехнологичные рабочие места и будущее российской медицины». Ежегодно предприятие сможет выпускать до 50 тонн активных фармацевтических субстанций. Проект реализован компанией «АФС-Технологии», входящей в ГК «ХимРар», при поддержке федерального Фонда развития промышленности.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев отметил: «Открытие такого производства — это вклад в здоровье нации и лекарственную безопасность страны». «ХимРар» — один из крупнейших разработчиков инновационных лекарственных препаратов. В этом году организация вошла в пятерку лучших фармацевтических компаний и удостоилась звания «Компания года» среди нишевых фармпроизводителей.