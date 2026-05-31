Производство субстанций для инновационных лекарств запустили в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

29 мая на базе ГК «ХимРар» открыли производственный комплекс по выпуску активных фармацевтических субстанций. На площадке запустят полный цикл производства инновационных препаратов, что позволит выйти на новый уровень в развитии отечественной фармацевтики и обеспечении лекарственной безопасности страны.

В торжественном открытии приняли участие глава Химок Инна Федотова, министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инна Федотова подчеркнула: «Производство фармацевтических субстанций позволит снизить зависимость от зарубежных поставок, укрепить технологический суверенитет страны и обеспечить пациентов современными отечественными препаратами. Для Химок это не просто новое производство. Это инвестиции в науку, высокотехнологичные рабочие места и будущее российской медицины». Ежегодно предприятие сможет выпускать до 50 тонн активных фармацевтических субстанций. Проект реализован компанией «АФС-Технологии», входящей в ГК «ХимРар», при поддержке федерального Фонда развития промышленности.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев отметил: «Открытие такого производства — это вклад в здоровье нации и лекарственную безопасность страны». «ХимРар» — один из крупнейших разработчиков инновационных лекарственных препаратов. В этом году организация вошла в пятерку лучших фармацевтических компаний и удостоилась звания «Компания года» среди нишевых фармпроизводителей.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте