Технологичную операцию на позвоночнике провели в больнице Солнечногорска

Стеноз — это сужение позвоночного канала, при котором происходит гипертрофия и разрастание тканей внутрь него, где проходят нервные корешки.

Мужчина всю жизнь работал водителем скорой помощи. Он рассказал, что в последнее время испытывал сильные боли и практически не мог ходить. Уже через два часа после операции пациент испытал облегчение и встал на ноги.

«Операция длилась около полутора часов. В отличии от операции по удалению грыжи, здесь пациент хоть и чувствует облегчение и уменьшение болей сразу, но ему требуется более длительный период времени для восстановления. В ходе операции мы освобождаем нервные корешки, и в последующем постепенно они начинают восстанавливаться», — отметил заведующий нейрохирургическим отделением Солнечногорской больницы Роман Михайлов.

Благодаря техническому оснащению нейрохирургической операционной солнечногорские врачи проводят такие операции через небольшой разрез. Это минимизирует повреждение тканей и уменьшает послеоперационные боли, а также позволяет выписать пациента на амбулаторное лечение уже через пару дней.

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