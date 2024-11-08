Технологический хакатон пройдет в Дубне

Хакатон «Цифра.zone. Технологическая модернизация» стартует в ОЭЗ «Дубна» 14 ноября. Он пройдет в очно-дистанционном формате и завершится 28 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Хакатон направлен на популяризацию науки и инноваций, развитие навыков участников и содействие их трудоустройству. В рамках мероприятия команды разработчиков будут решать задачи по созданию программных решений, сервисов или продуктов, а наставники из университета «Дубна» окажут поддержку и помогут доработать проекты.
Предварительная защита состоится 27 ноября, а финал и награждение — 28 ноября. Узнать подробности и зарегистрироваться можно до 13 ноября по ссылке.
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