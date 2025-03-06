Техникум в Люберцах стал одним из лучших в Подмосковье для студентов с ОВЗ

Люберецкий техникум имени Гагарина стал одним из лучших в Подмосковье по развитию инклюзии. Министр образования Московской области Ингрид Пильдес вручила директору почетную грамоту за значительный вклад в обучение студентов с ОВЗ.

О том, что техникум стал одним из лучших в Подмосковье, сообщил глава Люберец Владимир Волков.

«Техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина, по итогам работы в учебных заведениях области, стал одним из лидеров в развитии инклюзивного образования. Министр образования Московской области Ингрид Пильдес вручила директору техникума Ольге Клубничкиной почетную грамоту за значительный вклад в обучение и трудоустройство студентов с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Владимир Волков.

Владимир Волков обозначил, что награда говорит о высоком уровне профессионализма коллектива в области инклюзии. Такой подход создает доступную, комфортную и благоприятную среду для всех студентов.

Участники мероприятия отметили, что важно расширять и совершенствовать возможности образования для студентов с ограниченными возможностями здоровья как в учебном процессе, так и в дальнейшей профессиональной деятельности.