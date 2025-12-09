Технику для утилизации отходов приобрела администрация Мытищ

Проблема большого количество порубочных остатков на контейнерных площадках возникла в городском округе давно. Жители после ухода за участками приносили ветки, которые требовали правильной и своевременной утилизации.

Упростить работу и сделать процесс более цивилизованным в администрации Мытищ решили с помощью приобретенного измельчителя, который позволит оперативно переработать ветки в щепу. Повторно использовать полученный материал можно будет для нужд благоустройства, значительно сократив бюджетные расходы на вывоз и утилизацию древесных отходов.

Уже с весны на площадках вблизи деревень по выходным, будет дежурить мобильная бригада с измельчителем. Жители смогут привозить ветки, утилизировать их на месте и, при желании, забирать щепу для своих нужд.

Новая техника стала шагом к более экологичному, разумному и удобному управлению отходами на территориях округа.