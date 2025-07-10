Техники борьбы и самообороны. Чемпион UFC Олег Тактаров провел-мастер-класс в Люберцах

Мастер спорта по самбо и дзюдо, чемпион UFC Олег Тактаров провел мастер-класс для жителей Люберец. Он показал базовые техники борьбы и самообороны, упражнения для общей физической подготовки, а также продемонстрировал новые приемы, которые многие участники увидели впервые.

«Я пошел заниматься именно смешанными единоборствами, потому что мне нравятся изучать боевые искусства. Это красиво, это эффективно. Во-первых, для самозащиты. Мужчина должен иметь постоять за себя. В любом зале прививают знания, что полученные навыки нужно применять только с такими же бойцами, но не на улице. Это самое важное», — поделился впечатлениями участник мастер-класса Виктор.

После практической части Тактаров поделился историями из своей спортивной и актерской карьеры, дал полезные советы молодым спортсменам и ответил на вопросы. Один из участников отметил, что узнал много нового, особенно про болевые и удушающие приемы, и планирует применять их на соревнованиях.

В завершение мероприятия прошла фотосессия и раздача автографов. Также всем участникам вручили памятные подарки.