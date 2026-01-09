Техника вышла на уборку снега в Ногинске

Профильные службы ночью бросили специалистов и технику на устранение последствий снегопада в Ногинске. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме.

Техника расчищает улицы от снега и проводит противоледную обработку. В первую очередь специалисты убирают дороги, тротуары и подъезды к домам.

Синоптики прогнозируют, что мощный снегопад продолжится. Сугробы в регионе могут вырасти до полуметра в высоту.

В Подмосковье на расчистку улиц и устранение снегопадов бросили также силы управляющих компаний, бригады МЧС и спецтехнику от профильных министерств. Несмотря на непогоду, общественный транспорт ходит в штатном режиме.