Техника в круглосуточном режиме продолжила расчистку снега в Балашихе

Дворники приступили к расчистке улиц после мощного снегопада в Балашихе. Также последствия снегопада устраняет техника.

Из-за накрывшего Московский регион циклона «Фрэнсис» улицы замело снегом. По прогнозам синоптиков, метель продолжится до 10 января.

В связи с непогодой в Подмосковье мобилизовали коммунальные и дорожные службы, сотрудников управляющих компаний, бригады МЧС и профильные министерства. Регион бросил все силы, чтобы расчистить дороги, подъезды к домам и остановки общественного транспорта.

Всего для уборки снега Московская область задействовала более 28,7 тысячи человек и свыше 9,5 тысячи единиц техники. Общественный транспорт продолжает работать в штатном режиме, несмотря на снежный шторм.