Техническую подготовку школьных автобусов к учебному году проверили в Чехове

Более тысячи учеников школ в селе Новый Быт и поселке Любучаны будут подвозить 18 автобусов. Единый перевозчик утвердил в этом году около 70 маршрутов.
В преддверии нового учебного года Управление образования администрации муниципального округа совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и представителями регионального Министерства транспорта проверили исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность. Также пристальное внимание уделили системе медицинского контроля водителей и документации организаций, имеющих собственную производственно-техническую базу.
«В ходе проверки установлено, что все автобусы технически исправны и соответствуют требованиям безопасности перевозки детей», — заключили в Госавтоинспекции муниципального округа Чехов.
