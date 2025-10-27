Техническое оборудование краеведческой лаборатории обновили в Химках

Благодаря конкурсу инициатив родительских сообществ в "Тридцать первой школе" в Химках было обновлено техническое оснащение краеведческой лаборатории. Учебное заведение в 2025 году стало одним из лауреатов с проектом родительского комитета под названием «Моя малая Родина».

Ученики получили возможность интерактивно изучать культуру и историю России.

«Нам на реализацию была выделена денежная премия в размере более 700 000 рублей. Благодарим Российское общество “Знание” и министерство просвещения Российской Федерации за такую возможность делать пребывания учеников в школе комфортнее», – отметила директор школы Ольга Марасанова.

Появление Всероссийского родительского комитета оказалось очень важным и своевременным шагом. Сейчас родители активно помогают учителям в формировании благоприятной образовательной среды и в решении ключевых вопросов воспитания.

«Искренне рада за нашу химкинскую школу, за то, что они обновили оборудование в лаборатории. Желаю учащимся дальнейшего продвижения и успехов», – рассказала депутат Надежда Смирнова.