Техническое оборудование краеведческой лаборатории обновили в Химках
Благодаря конкурсу инициатив родительских сообществ в "Тридцать первой школе" в Химках было обновлено техническое оснащение краеведческой лаборатории. Учебное заведение в 2025 году стало одним из лауреатов с проектом родительского комитета под названием «Моя малая Родина».
Ученики получили возможность интерактивно изучать культуру и историю России.
«Нам на реализацию была выделена денежная премия в размере более 700 000 рублей. Благодарим Российское общество “Знание” и министерство просвещения Российской Федерации за такую возможность делать пребывания учеников в школе комфортнее», – отметила директор школы Ольга Марасанова.
Появление Всероссийского родительского комитета оказалось очень важным и своевременным шагом. Сейчас родители активно помогают учителям в формировании благоприятной образовательной среды и в решении ключевых вопросов воспитания.
«Искренне рада за нашу химкинскую школу, за то, что они обновили оборудование в лаборатории. Желаю учащимся дальнейшего продвижения и успехов», – рассказала депутат Надежда Смирнова.
После модернизации лаборатории «Тридцать первая школа» открыла новый сезон мультимедийных уроков. Краеведческая медиалаборатория «Моя малая Родина» — это проект, цель которого — исследование местных уголков города.
Он помогает ученикам освоить исследовательские навыки, журналистику и медиапроизводство. Школьники изучают исторические документы и архивы, а также проводят интервью с жителями, краеведами и экспертами.